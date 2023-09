Il a extorqué avec une arme factice à Huy, Hannut et Lincent

La Procureure de division énumère alors les faits de vols qui ont eu lieu les 3 et 4 septembre 2019, puis ceux du 14 septembre 2019, qui on t mené à son arrestation. "Il y a tout d’abord eu le vol d’une BMW au préjudice d’une dame, repérée sur différentes scènes dans lesquelles il était impliqué, et ce qui est un peu à l’origine des choses qui suivent, c’est le vol dans un Dreamland à 14h10 à Huy d’une arme factice, dont il s’est servi dans les faits qui suivent, relate-t-elle. À 14h30, c’est un vol avec violence au préjudice d’une boulangerie de Huy, braquée avec cette arme factice pour 892 €. À Namur, à 15h30, il y a une tentative de vol dans une librairie, mais l’employé réussit à le mettre en fuite, les images de caméras de surveillance permettent de reconnaître le prévenu. Le même jour, à Éghezée cette fois, un nouveau vol avec violence à l’aide d’une arme a été rapporté avec une BMW."

Le 4 septembre, c’est à Hannut qu’un nouveau vol avec extorsion se déroule, avec le même modus operandi, "et à nouveau les images vidéos trahissent le prévenu. Un peu plus tard, un vol avec violence pour un montant de 300 € et deux fardes de cigarettes survient à Lincent, au préjudice d’un commerce", continue la Procureure.

C’est le 14 septembre que la police liégeoise met la main sur le prévenu, né en 1976. Avec l’aide de complices, l’homme intercepte une personne durant la nuit et la violente, lui extorquant portefeuille, cartes de banque, code et téléphone pour récupérer de l’argent. À cela s’ajoute une entrave méchante à la circulation, puisque, lorsque la police décide de l’interpeller, il roule à vive allure dans Liège, empruntant des rues à sens unique et des ronds-points à contresens.

"Le fait d’être sous influence n’est pas une excuse, et l’absence de remords est interpellant. Son casier est long à faire peur, avec des vols avec effraction et violence commis pendant des années, a encore lancé la Procureure au moment de réclamer la peine. Tout récemment, il vient d’être condamné à huit ans d’emprisonnement. Vu l’ancienneté des faits, je ne suis pas contre une absorption suite à cette importante condamnation pour des faits similaires et dans un laps de temps assez concordant."

La défense du principal prévenu a relevé un délai de traitement anormalement élevé et a présenté un homme en souffrance depuis très jeune, du fait de son addiction. Elle a plaidé le concours d’infractions, et a demandé qu’aucune peine complémentaire ne soit prononcée: "Les faits sont commis dans un contexte de toxicomanie et de recherche d’argent facile pour assurer une consommation de stupéfiants. Depuis 2019, il n’a jamais arrêté de consommer."

Jugement le 5 octobre