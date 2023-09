Huy: la rentrée sera "magique" à la Mézon

C’est notamment possible dans l’espace d’accueil avec accès gratuit au baby-foot, à la table de ping et à la Playstation de 13h30 à 19h (fermeture le jeudi), "même si on va, à la demande des jeunes, tester des petites boums en soirée et des nocturnes", ajoute l’animateur Pacôme Bilali qui évalue à 250 jeunes la fréquentation annuelle de l’espace d’accueil de la Mézon.

Ce samedi, en plus déguster la bière maison (la "Triple M") de l’atelier brasserie, le public pourra découvrir à travers différentes démonstrations la plupart des 9 propositions d’atelier à la grille horaire de la Mézon. Et il y aura de la nouveauté en cette rentrée 2023-2024 ! "Nous inaugurons un atelier magie, confirme l’animateur Nicolas Danze qui, avec sa coordinatrice et son collègue Antoine Henry, a suivi une formation sous la conduite du Modavien Cyril Hubert, magicien professionnel de son état. On a obtenu notre certification de base après être passés devant un jury de 7 personnes. Prioritairement, les jeunes apprendront des tours de magie avec des cartes. Mais, s’ils le souhaitent, on pourra explorer les astuces avec cordes et bouchons par exemple. L’atelier magie aura lieu le mercredi de 17h à 19h. L’objectif est d’amener les jeunes à prester en public lors de notre fête des ateliers en mai." En lien avec ce lancement, le mentaliste-philosophe Carlos Vaquera et d’autres magiciens seront en spectacle dans la salle polyvalente de l’espace jeunesse, le 23 septembre, à l’invitation de la Mézon et de Cyril Hubert (réservations: event@lamezon.be et 0474/543312).

Ateliers gratuits le mois de septembre

Autre nouveauté, l’atelier Tech’Lab proposera aux jeunes d’apprendre à utiliser des outils numériques, le mardi de 17h à 19h. "On se fixera un défi par mois, promet Pacôme Bilali. Comme la création d’un jeu vidéo, l’impression d’objets en 3D, l’initiation à la programmation, la diffusion en streaming." Autant d’approches des technologies du numérique qui pourront être découvertes gratuitement lors d’une journée "Next-jeunes", le samedi 14 octobre, à l’occasion de laquelle les parents seront invités à une conférence sur le thème de l’accompagnement des jeunes sur les réseaux sociaux (inscription: lamezon@hotmail.com).

Les jeunes intéressés remarqueront encore que l’atelier pâtisserie (à grand succès) sera désormais fusionné avec l’atelier cuisine. "Tous les ateliers (NDLR: pour 5 à 13 personnes en moyenne) seront gratuits durant le mois de septembre pour laisser les jeunes se tester avant de s’engager, souligne Adrien Housiaux, l’échevin hutois de la Jeunesse. Quant à la cotisation de 150 € par an pour un atelier hebdomadaire, elle peut être payée en deux fois. Même si on a dû augmenter un peu les tarifs, la volonté est de rester accessible à toutes les bourses."

On notera encore la poursuite pour la 3e année consécutive d’un atelier d’éveil et d’expertise artistique incluant également toutes les écoles primaires hutoises (seul le réseau communal était partenaire jusqu’ici) dans le cadre du Parcours d’éducation culturelle et artistique. "Au choix, on aborde avec les enfants l’expression artistique à travers le dessin, le podcast radio, la BD, le montage vidéo, évoque l’animateur Antoine Henry. Cela a d’ailleurs valu à l’école Huy-Sud de décrocher un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son projet de réalisation d’un journal."

