Des dizaines de Claviérois seront mis à l’honneur ce samedi

Retour à la tradition ce samedi à Les Avins: la Commune organise à nouveau la Fête des Claviérois. Pour cause de Covid (mais pas que), celle-ci n’avait plus eu lieu depuis 2019. Cette année-là, elle avait réuni quelque 500 citoyens. Et vu la météo estivale annoncée, ils devraient être au moins aussi nombreux après-demain sur le site culturel de la rue des Écoles. Le programme est copieux. Outre les traditionnelles mises à l’honneur (remise des primes de naissance aux parents de 51 bambins, remises des trophées sportifs à des gymnastes, danseurs et footballeurs, remise des mérites locaux à un éleveur bovin et à un éleveur canin), les autorités ont également prévu d’inaugurer une stèle sur le RAVeL à proximité de la gare de Les Avins à la mémoire d’Émile Hotton. Décédé en novembre 2014, ce grand défenseur du patrimoine condrusien s’était beaucoup démené dans le dossier du RAVeL.