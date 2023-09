Cinq jeunes issus du Conservatoire jouent la légende du D’Zy

La légende du D’zy, connue à Fraiture

Cette histoire a été adaptée en pièce de théâtre dans les années 80, à Fraiture. "Je suis Fraituroise, je voulais faire quelque chose pour et sur mon village. Mais aussi, rendre honneur à ma mamy, car elle a joué en 1984 dans la pièce alors en représentation, sold out, dans le village de Fraiture." Certains des acteurs de cette précédente adaptation étaient invités lors de la représentation afin de pouvoir assister au projet. La version proposée par les cinq jeunes est modernisée. "En 84, c’était centré sur le baron et sa famille. Dans cette version, nous avons essayé de nous concentrer sur les paysans, les habitants du village, les femmes, etc.", explique Rose.

"Je pense que c’est un peu le projet et ça a du sens de mettre en scène des récits racontés par des gens n’ayant pas souvent la parole, que ce soit la gouvernante, etc. ceux qui ne portent pas les récits d’habitude", continue Clara. "Faire du théâtre dans les villages est important car il y a moins de possibilités socio-culturelles dans les campagnes que dans les villes", conclut Rose. Et pourquoi pas exporter cette pièce, pour le grand public ? "C’est vraiment un test. Deux semaines et demie, c’est un laps de temps assez court pour créer quelque chose. C’est une recherche, une étape de travail… Ce serait trop bien de pouvoir aller jouer dans plusieurs villages et partager cette histoire…"