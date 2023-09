Superbes ballets de cigognes à Huy-Waremme: le photographe ouffetois les piste et les immortalise (photos)

Des vagues de cigognes sont observées depuis une dizaine de jours dans le ciel et les champs condrusiens et hesbignons. S’il est assez courant de les voir transiter par l’arrondissement de Huy-Waremme, pour faire une halte lors de leur migration vers l’Afrique (entre mi-juillet et mi-septembre), cette année, le nombre de colonies et leur taille sont particulièrement importants.

Un véritable spectacle pour les yeux du grand public mais aussi des passionnés d’oiseaux et de photos. C’est le cas de l’Ouffetois Jean-Benoît Graas, photographe nature, qui les traque, les observe et les immortalise avec son téléobjectif. "Dès qu’on m’avertit de leur présence, je démarre…"

Bien documenté sur l’échassier, il constate en effet une affluence record sur notre territoire. "Les cigognes sont apparues timidement vers mi-juillet mais c’est vraiment depuis fin août qu’elles affluent. C’est certes le pic de migration mais je n’en ai jamais vu autant. On les a surtout vues dans le Condroz (Anthisnes, Modave, Ouffet, Nandrin…) mais aussi en Hesbaye et sur une partie de la vallée mosane, comme à Tihange et à Jehay, ce lundi. Les cigognes viennent des Pays-Bas, d’Allemagne voire parfois de Scandinavie. Elles passent une nuit maximum puis repartent le lendemain, vers l’Espagne et l’Afrique."

Il se dit impressionné aussi par la taille des colonies. "On voit des groupes de 30-40-50 cigognes ! Parfois, ils se regroupent comme ce fut le cas à Modave où on a observé une centaine d’échassiers."

L’oiseau semble avoir identifié notre région comme attrayante. Une terre d’accueil qui s’explique par les possibilités offertes au grand échassier pour se reposer et se nourrir. "Notre territoire est vraiment devenu un lieu d’échange pour elles, un passage obligé. Après la présence du milan royal, observé dans le Condroz il y a peu, on peut dire que notre région est de plus en plus attrayante pour la migration."

Ce qui les pousse à faire une halte en Condroz et alentours ? Les grands espaces pour se poser en nombre, les champs dégagés, fraîchement labourés ou en fin de récolte, les prairies herbeuses. "Les cigognes y trouvent de quoi se nourrir, notamment les petits rongeurs."

Pour Jean-Benoît Graas, les observer est un cadeau du ciel. "En 15 jours, j’ai fait une dizaine de sorties et j’ai pris une centaine de clichés. Quel bonheur de regarder leur plumage, chaque détail de leur anatomie, de les voir voler, se poser, chercher la nourriture dans les champs…" Son conseil pour bien les observer ? "Ne pas trop s’approcher, garder une distance de sécurité car c’est un animal craintif et le groupe risque de partir plus loin. Avec des jumelles, on peut déjà bien en profiter." Mi-septembre, ces grandes dames blanches auront disparu du ciel condrusien, poursuivant leur long périple. L’heure de l’automne aura alors sonné…