Le pont romain, dans la vallée de la Solières à Huy, sera bientôt rénové

Les bénévoles qui nettoient les nombreux chemins de balade sur cette portion de Huy s’en étaient émus. Indiquant que cela faisait des années qu’ils réclamaient à la Ville de Huy d’intervenir. Lors du dernier conseil communal, Éric Dosogne, bourgmestre f.f., leur a répondu. Affirmant qu’il fallait d’abord commencer par une étude de stabilité. Et pour cela, un marché public a été lancé le 12 juillet dernier. Le marché a d’ailleurs été attribué au bureau Greisch le 21 août. "On attend les résultats de leur étude. On devrait avoir le rapport de stabilité en septembre. On aura alors des réunions avec l’Awap (NDLR l’Agence wallonne du patrimoine). Quand on saura quelles solutions prendre, on lancera un marché pour les travaux." La procédure est donc en route.