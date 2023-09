La Guinguette MSF a fait le plein à Modave: "Plus de 700 personnes rien que vendredi: inespéré !" (photos)

Un bilan super-positif et qui va au-delà de nos espérances. On a réussi à refaire une activité porteuse quatre ans après la dernière. Cette formule, temporaire, avant la relance du Modave September Fest, a eu un gros succès et nous encourage à poursuivre, à y croire. En plus, la météo était avec nous.

Quels chiffres peut-on avancer en termes de fréquentation ?

Vendredi, comme c’était payant, on sait qu’on a dépassé les 700 personnes. C’est assez dingue. On n’imaginait pas un tel engouement, d’autant que nous avions annoncé le programme il y a seulement deux semaines. On a dû recommander des bracelets d’entrée… Le concert des Gaufff et les DJ locaux ont attiré beaucoup de monde. Samedi, c’était gratuit donc il est plus difficile de donner un chiffre. On avait prévu une soirée guinguette et des concerts dont un groupe qui va faire parler de lui: Avû, qui reprend des tubes français des années 80. Toute la place chantait ! Le samedi a super-bien fonctionné mais il y a eu moins de gens que vendredi.

La satisfaction, c’est aussi d’avoir retrouvé des bénévoles…

C’est en effet une nouvelle équipe de bénévoles qu’on a vue à l’œuvre. On ne savait pas s’ils allaient répondre présents après autant d’année sans rien. Et ils étaient au final une quarantaine sur le terrain.

Cette formule a permis de redémarrer en douceur…

Exactement. Le concept était différent, plus simple à organiser sur le plan logistique. Et la formule a payé vu le public sur place. Les groupes aussi étaient super-contents de l’organisation. Et on a initié une collaboration avec le pub culturel des Deux Ours qui se trouve aussi sur la place. Fred Macquet avait programmé une soirée et les clients ont profité des deux ambiances. Pour le Modave September Fest 2024, on va voir ce qu’on peut faire ensemble, miser sur une complémentarité.

Et l’année prochaine, on sera bien sur la formule d’avant: un festival de musique ?

Oui. C’est bien décidé et arrêté. On veut relancer le vrai festival…

Vu le succès de cette édition-ci, plus simple à organiser, ça ne vous fait pas réfléchir ?

Non. C’était clair dès le départ. Cette guinguette était une parenthèse. Tout le monde demande que le MSF revienne en force. Mais oui, pourquoi pas refaire quelque chose en mode guinguette en dehors du festival, pendant les beaux jours.