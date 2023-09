Marie Trignon, du restaurant "La Roseraie" à Modave, en lice pour devenir cheffe de l’année

La Modavienne ne s’attendait pas à cette nomination. "Je n’ai pas postulé. C’est une belle surprise. Le jury a fait une présélection de 15 cheffes et cinq ont été retenues. Pour moi, c’est une belle reconnaissance, sachant que, par exemple, Arabelle Meirlaen (NDLR: cheffe étoilée à Marchin) a déjà reçu ce prix. Elle est maintenant dans le jury", explique-t-elle.

Le parcours de Marie Trignon est tout à fait atypique et liée à une histoire de famille. Il y a 6 ans, elle a repris le restaurant de son père, un établissement reconnu depuis 40 ans, se fermant la porte à une carrière tout autre qu’elle développait en Angleterre. "C’était un vrai défi, car j’étais traductrice-interprète de formation." Sa passion pour la cuisine et la gastronomie a été le facteur décisif. Et elle a tout plaqué. Grâce au soutien de sa famille, à une formation intensive et à des collaborations avec des chefs renommés, elle a réussi à écrire un nouveau chapitre pour La Roseraie. Le restaurant a été totalement relooké et la cuisine réinventée, tout en gardant l’ADN de la cuisine de son papa.

Pour être départagées, les cinq cheffes devront relever un challenge culinaire qui se déroulera à l’école hôtelière Spermalie à Bruges. Chacune des candidates devra préparer des plats qui seront évalués par la Head of the Academy. Le résultat de cette épreuve déterminera qui sera élue "Lady Chef of the year 2023", le 23 octobre prochain. "C’est une sorte de Top Chef où il va falloir se surpasser. C’est stressant mais en même temps, à La Roseraie, c’est tous les jours un peu Top Chef", sourit Marie Trignon.

Petite nouveauté cette année, un prix du public sera aussi décerné. Le public peut donc voter en ligne pour "sa" cheffe, dès maintenant ( https ://v8ladxs9u8a.typeform.com/ladychef) Ceux qui participent au vote auront également la chance de pouvoir remporter un accès pour deux à l’événement de clôture, au cours de duquel ils pourront déguster un dîner préparé par la gagnante.

C’est la première fois que Marie Trignon est nominée pour un prix gastronomique. "Je suis déjà super-contente d’être nominée. Décrocher un prix, ce serait la cerise sur le gâteau. Une belle vitrine pour le restaurant."

Une nomination (et peut-être un prix) qui viendrait récompenser tout le travail fourni par la cheffe pour développer son établissement, lui construire une identité gastronomique. "C’est parfois dur. On s’investit beaucoup. Ça donnerait du baume au cœur."

Et des projets, il y en a encore pas mal en cours. Trois nouveaux logements "shelters" (des cabanes en verre haut de gamme) viennent de rejoindre les deux premiers, sur le domaine. Un bar à champagne cocoone est aussi en train d’être aménagé. "On continue dans notre volonté de proposer un moment hors du temps: gastronomie, hébergement, détente…"