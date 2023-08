Un grand rendez-vous des Repair Café

"Je viens régulièrement, explique une Wanzoise. Je suis très satisfaite, ils sont vraiment compétents." Ils réparent aspirateur, taille-haie, réveil radio, machine à coudre, compresseur, fer à repasser, sèche-cheveux, alors que Monique coud, faufile et rafistole avec beaucoup de succès.

Une oreille indiscrète comprend alors qu’un grand rendez-vous pourrait avoir lieu le 21 octobre. L’endroit ? Sur la place Verte, qui accueillerait un Repair Café mobile, le Repair Café Rive gauche, et sans doute les Repair Café de Wanze, Amay, Heron, Braives, Modave et d’autres. "Il en est question, explique Philippe Légaz, responsable du Repair Café Huy Rive Gauche. N ous participons avec Repair Together, à l’organisation d’une journée internationale de la réparation le samedi 21 octobre. Tous les Repair Café des environs de Huy nous retrouveront pour que ça soit un grand événement. Repair Together mettra à notre disposition la Repair Café Mobile, remorque aménagée en atelier. Mais je ne peux pas en dire plus tant que tout n’est pas bouclé."