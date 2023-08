Loic Houart quitte Auderghem et recherche un nouveau défi

Parmi eux, on retrouve Loic Houart, le dernier rempart qui a défendu, durant plusieurs années, les cages de Thisnes et Faimes par chez nous. "Sur la vision à long terme du club, il y a eu des différends entre toutes les parties. J’étais venu à Auderghem pour le coach et je ne me voyais pas continuer", confie le gardien.

Ainsi, le portier de 31 ans se retrouve sans club alors que le mercato va bientôt refermer ses portes et qu’il a prouvé, notamment la saison dernière en P1, qu’il avait les qualités pour évoluer à un bon niveau. Histoire de ne pas vivre une saison blanche, il est dès lors à la recherche d’un nouveau port d’attache. Avis aux intéressés !