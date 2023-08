Les travaux rue Odet et rue Agauche à Clavier sont validés

La poterie s’installe à Les Avins

Les élus devaient aussi se prononcer sur un déménagement du cours de poterie/céramique de l’ASBL L’Atelier(s), centre de créativité et d’expression, atelier installé auparavant dans des locaux de l’administration communale, rue Forville à Clavier, et désormais organisé à Les Avins.

La Commune souhaitait en effet récupérer de l’espace dans ses locaux, notamment dans le cadre d’un projet d’agrandissement, et a proposé à l’ASBL de migrer vers l’ancienne école de Les Avins qui disposent encore de place et où L’Atelier(s) proposait déjà des ateliers créatifs. "On a trouvé un arrangement pour qu’ils occupent une partie de l’ancienne école, indique l’échevin des Travaux. Pour cela, nous avons engagé des travaux d’aménagements tandis que l’ASBL s’est chargée de financer l’aspect four et connexions électriques. Au final, la Commune a déboursé 13 000 €, l’ASBL 7 000 €."

L’atelier poterie/céramique dispose à présent d’un espace plus confortable et plus grand, passant de 112 m2 à 250 m2. Une nouvelle convention d’occupation a été signée entre la Commune et l’ASBL et une mensualité a été fixée à 380 €. "C’est l’équivalent des charges. Ce n’est pas excessif, souligne l’échevin. Une façon d’encourager la culture dans la commune."