Soixante archers réunis à Solières le temps d’un week-end

Dix épreuves sur un week-end

Mais c’est quoi "tout", au juste ? "Au total, nous organisons dix épreuves tout au long du week-end, détaille Patrick Collin, le secrétaire du club hutois. 60 archers, issus de toute la Wallonie, y participent."

Et parmi ces épreuves, on retrouve notamment, le tir au drapeau , "c’est un peu notre événement phare", du tir en mouvement, du tir sur cibles mobiles… Bref, il y en a pour tous les goûts. "Le gagnant de chaque épreuve reçoit une plaque et les trois premiers du classement général recevront un petit trophée."

Et à côté de ce concours, le site est également ouvert aux visiteurs. "Ils ont accès à un village médiéval. Les artisans présents proposent des produits en cuir, de la coutellerie, ou encore de la céramique." Et sans oublier les incontournables bars et petite restauration.