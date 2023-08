Quand la Fête des moissons de Verlaine tourne carré

Petit déj' campagnard

Si la belote a connu un (beau) succès, "on sait déjà que l’on renouvellera la formule du petit-déjeuner campagnard, avec œufs, lard et viennoiseries, souligne Didier Fagnoul, membre du comité. On a reçu le soutien de nombreux producteurs et commerçants villageois et régionaux. Mais on compte ouvrir à d’autres producteurs et artisans locaux l’an prochain. Avec une cinquantaine de petits-déjeuners complets, on est déjà satisfaits."

Les Ch’Apéros en musique, avec sangria offerte, ont drainé un nouveau public autour de la petite restauration et des gourmandises des institutrices de la Petite École de Chapon avant de voir déferler les parties aléatoires et endiablées de pétanque carrée. Il y avait déjà eu des compétitions du genre à Chapon-Seraing. Cette fois, une dizaine d’équipes en doublettes se sont battues d’abord avec leurs cubes de bois plus que de se confronter aux équipes adverses. Quand rien ne veut tourner rond et que le mesurage est aussi aléatoire que la trajectoire sautillante des objets capricieux, parfois lestés, voire pipés (?), l’après-midi assure l’ambiance à elle seule. Au point de supprimer le lancer de ballots initialement programmé. Outre la pétanque, tout a tourné rond !