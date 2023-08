Il y a trois ans, l’institutrice de la deuxième primaire a même décidé d’en vendre. Alors, de temps en temps, elle participe à des démos, du genre la démonstration-vente à domicile.

Ce n’est pas sans rappeler la célèbre firme américaine et ses boîtes en plastique, si ce n’est qu’ici l’enjeu n’est pas lucratif. Et quand il y a un petit bénéfice, il est investi dans d’autres jeux. On le voit Aurélie est accro. Tellement, qu’elle a contaminé ses collègues.

"Qui mieux qu’une passionnée de jeux pour partager son envie de jouer ?, interroge l’institutrice. Mes collègues et moi aimons cela. Durant le temps de midi, nous jouons. Nous nous sommes même réunis durant les vacances pour jouer un soir. Avant d’acheter un jeu de société, il vaut mieux l’essayer, et pour cela il faut être plusieurs. Nous n’avons pas de préférence. Il faut aussi préciser, que nous en avions un peu assez des jeux vidéo."

Après tout, il n’y a pas d’âge pour jouer. Aurélie Riga se déplace partout, pour preuve ce dimanche, elle s’est rendue à Saint-Étienne pour un salon consacré aux jeux de société. Si le Skyja est le jeu favori des élèves, ils apprennent aussi les échecs.

"Nous avons une ludothèque dans l’école, continue Aurélie Riga. Les enfants peuvent s’y rendre durant les récréations. Vous avez vu notre slogan à l’entrée ? “Ici on joue aux échecs.” Dès l’âge de six ans, une heure par semaine, nous apprenons les règles. Ils ont le choix de continuer ou de se diriger vers d’autres jeux, c’est eux seuls qui choisissent."