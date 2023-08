Les abords des écoles bientôt plus sûrs à Anthisnes: "On va renforcer la visibilité des zones 30"

Et parmi les points à l’ordre du jour, on retrouvait justement un sujet concernant les écoles anthisnoises. "On va sécuriser les abords des écoles de la commune en renforçant la visibilité des zones 30", détaille l’échevin des Travaux Michel Evans.

Pour ce faire, des carrés colorés, comme on commence à en voir un peu partout, vont être dessinés au sol. "Ça va permettre d’attirer l’œil des automobilistes. On n’a pas spécialement de problèmes de sécurité près des écoles, mais puisqu’on a la possibilité de le faire, autant en profiter."

En effet, le projet a été initié par la Région wallonne, et plus précisément le SPW Mobilité. "Ils nous proposent de subsidier les aménagements à hauteur de 80%, avec un plafond de 5000 € par école."

Et ils pourraient voir le jour quand, ces fameux aménagements ? "Cela me paraît compliqué de les réaliser cette année, car on arrive déjà à l’arrière-saison. Ce sera plutôt pour le début de l’année prochaine."

La Commune prendra à charge le salaire d’une institutrice

En parlant d’écoles, il a aussi été décidé, ce lundi soir, que la Commune prendrait en charge le salaire d’une institutrice pendant quelques semaines. "Au niveau de l’école d’Anthisnes, nous n’avons que 25 élèves inscrits en maternelle, détaille Toni Pelosato. C e qui veut dire qu’à partir du 1er octobre, on n’aura droit qu’à un temps plein et demi chez les institutrices." Mais à partir du 15 novembre, un 26e élève intégrera l’école. "On aura donc de nouveau droit à deux temps plein."

Et donc, pour éviter que l’organisation de l’école d’Anthisnes soit chamboulée, la Commune prendra à charge le mi-temps pendant quelques semaines.

On poursuit le remplacement de l’éclairage public

Normalement, d’ici la fin de l’année, RESA procédera à la deuxième phase du remplacement de l’éclairage public à Anthisnes. «Les luminaires les plus vétustes seront remplacés par du LED», détaille l’échevin Michel Evans. Ici, 296 lampadaires sont concernés. Ils se trouvent dans les villages d’Anthisnes, Limont, Hody, et La Rock. «Le montant hors TVA de ces remplacements s’élève à 82 000 €. RESA interviendra à hauteur de 27 000 €.» La part communale s’élèvera donc à 55 000 €. «L’investissement en vaut la peine car, à terme, on réalisera 50 % d’économies sur notre consommation en électricité», conclut le premier échevin.