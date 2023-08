Dimanche, le 100e marché artisanal à Hannut

Au fil des ans, ce rendez-vous mensuel sur la Grand-Place de Hannut a trouvé ses marques avec une diversité d’exposants. "948 artisans y ont participé au moins une fois, calcule Pol Oter. Il y en a environ 30% qui sont fidèles depuis le début, 30% qui viennent régulièrement, deux ou trois fois sur la saison et 20% une seule fois." Et les 20% restants, ce sont des exposants qui se renouvellent d’une édition à l’autre. "On a, par exemple, un artisan de Ramillies qui fait des sauces artisanales. Il est venu une fois en avril mais ne viendra plus. Ses sauces on un tel succès qu’il n’a plus le temps de faire les marchés et va vendre chez lui."

Ce dimanche, pour cette 100e édition, différentes actions sont prévues. Avec, notamment la présence du New Dance Club pour animer les allées du marché.