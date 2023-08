Une nouvelle aile à l'école de Bois-et-Borsu: "On l’attendait depuis longtemps"

Et le résultat semble à la hauteur des espérances: "Cette rénovation, on l’attendait depuis longtemps, on se demandait si nos enfants allaient connaître un jour cette nouvelle infrastructure, ils vont pouvoir en profiter pleinement désormais", s’est ainsi réjouie Coralie Merland, membre du comité des parents et maman d’Igor (9 ans) et de Léontine, qui effectuait ce jour sa rentrée en première année primaire.

Ecole Clavier ©EDA

Cette rentrée possédait un goût particulier aussi pour Nadine Eloye, directrice ad interim depuis le mois d’avril, qui a déménagé son bureau pendant les vacances: "C’est une double première, c’est vrai, relate-t-elle. C’est ma première rentrée en tant que directrice, et ma première dans ce nouveau bâtiment ; Les locaux sont super-fonctionnels, les classes sont spacieuses, le réfectoire est suffisamment grand, avec la cuisine, on va pouvoir accueillir la soupe et les repas chauds, qui avaient été arrêtés au moment du Covid, tout va bien se passer, nous avons de la chance !".

"C’est une journée un peu spéciale, les enfants ont enfin pu intégrer les nouveaux locaux, ils avaient déjà pu utiliser les communs fin de l’année scolaire passée, acquiesce le bourgmestre Philippe Dubois. On peut enfin profiter pleinement de ces travaux, qui ont été longs mais ce qui compte aujourd’hui, c’est que le résultat soit là".

Une centaine d’enfants sont inscrits pour cette année scolaire. Cette extension aura coûté environ 850 000 €. Son inauguration officielle est prévue le 23 septembre prochain.