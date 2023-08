Celles fait la fête avec la 4317, sa nouvelle bière: "Il fallait redynamiser la Fête de la bière"

Brasserie Moës dans l’histoire

Le paradoxe de ce baptême, c’est de se dérouler sur la place de Celles, en face de l’ancienne brasserie Moës (devenue ensuite une meunerie) qui a cessé ses activités après la Première Guerre mondiale, suite à la réquisition du cuivre par les Allemands. La 4317 ne remplace pas la production de l’époque, strictement locale, mais propose un brassin spécifique. La 4317, c’est Celles qui s’beût affirme un nouveau slogan. Ambrée, composée d’orge wallon et de houblon des Flandres, elle présente une belle amertume toute en fraîcheur, sans être trop alcoolisée (5,8° quand même). Elle a fait l’unanimité parmi les amateurs.

"Il fallait redynamiser la Fête de la bière et le comité. Lors des dernières éditions, nous étions parfois deux le dimanche matin, avec Alain Goulier pour tout remettre en ordre sous le chapiteau de la Fête de la bière, mais surtout pérenniser ce comité, évoque Pierre Matagne, président. Le comité s’est étoffé et compte 15 à 20 membres, dont quelques jeunes encadrés par des anciens. Ils ont proposé de faire plus de publicité, de créer les T-shirts et de faire brasser une bière."

L’esprit de la fête a régné samedi soir à Celles. Une vraie fête autour des hamburgers de Manu Laruelle, pour accompagner la 4317 ! On pourrait la retrouver dès septembre pour l’un ou l’autre afterwork…, mais elle n’est pas commercialisée.