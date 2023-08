Amay: une réunion citoyenne sur les constats et les pistes d’action après les inondations de l’été 2021

Attention aux fausses bonnes idées

La réunion sera animée par Anthony Pachioli, chef du Pôle travaux de l’administration communale d’Amay, et Corentin Amand, chargé de mission pour le Contrat Rivière Meuse Aval. Ce dernier fera certainement le lien entre la vulnérabilité de la commune d’Amay face aux risques d’inondation et sa position géographique le long du bassin de la Meuse, sans oublier les phénomènes de ruissellement au niveau d’Ombret et de coulées de boue en provenance de Villers-Le-Bouillet et de Verlaine (notamment au niveau d’Ampsin). N’empêche que les autorités communales sont conscientes des responsabilités à prendre dans la réduction de cet aléa en procédant à des aménagements du territoire. "C’est ce qu’on a par exemple fait en achetant un terrain en Bende pour y créer une zone tampon, illustre Stéphanie Caprasse. Mais attention parfois aux fausses bonnes idées. Par exemple, à chaud, je pensais qu’il serait opportun de relever les berges en Bende pour protéger les riverains. Mais l’AIDE et le Contrat Rivière m’ont dit que cela allait accélérer le courant et que le bas d’Ampsin aurait à en subir les conséquences plus en aval. Par contre, faire curer régulièrement le ruisseau par nos services est efficace même si on est impuissant quand les pluies sont d’une ampleur de celles de l’été 2021."

Citoyens et agriculteurs en partenaires responsables

La réunion portera également sur les conseils à donner aux citoyens pour diminuer les dégâts par anticipation si l’intensité des précipitations devait rendre les débordements inéluctables. "Par exemple en montant sur blocs les électroménagers présents dans la cave, poursuit l’échevine, déjà témoin d’une certaine responsabilisation. Il y a quelques mois, lors d’un nouvel épisode de fortes pluies, des citoyens ont eu la bonne idée d’ouvrir les taques d’égout avant l’arrivée des services. C’est la preuve qu’ils intègrent le risque." Les agriculteurs sont aussi attendus parmi les partenaires responsables de certaines mesures à encourager (haies…).

Tous les citoyens amaytois sont invités à cette réunion. Important: une inscription est demandée pour le 8 septembre au plus tard (085/83 08 00, 085/83 08 05 ou via direction.generale@amay.be).