Wanze: le papa du Festival des Tchafornis à Engis est décédé

Le milieu culturel de Huy-Waremme vient de perdre l’une de ses figures même si Jean-Pierre Houet avait pris sa pension en 2019. Le Wanzois est décédé, samedi, à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie qui lui a fait un coup de cochon alors qu’il venait à peine de terminer sa carrière. Jean-Pierre Houet aura dirigé le centre culturel d’Engis durant 34 ans (depuis le1er juillet 1985) après de premiers pas comme animateur chez les voisins d’Amay et d’Engis. "Son fait d’arme le plus emblématique aura été de créer en 1998 celui qu’on appelle le Festival des Tchafornis, évoque Michaël Willems qui lui a succédé à la tête du centre culturel engissois. Mais, on lui doit beaucoup d’autres actions et notamment dans son souci permanent de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Il était notamment à la base d’une formation d’insertion culturelle pour les publics fragilisés. Il appréciait collaborer avec l’associatif local. Il fut notamment très impliqué dans la création d’une réserve didactique à l’arrière de l’école d’Hermalle-sous-Huy en partenariat avec la commission de recensement des chemins communaux. En fait, Jean-Pierre a vécu la métamorphose du secteur culturel. Les Engissois se souviendront qu’il y a 30 ans, il s’agissait d’une salle polyvalente où l’on faisait notamment des soupers et d’autres activités. Puis, il y a eu le virage de la création de la salle de spectacle. Et Jean-Pierre a su s’adapter à ce nouvel outil tout en gardant l’ADN des débuts."