Huy: Sainte-Claire dans les murs du collège Saint-Quirin pour huit mois (vidéo)

Locaux partiellement inoccupés

Déménager 91 élèves et 22 membres de l’équipe éducative représentait un sacré défi pour le directeur Xavier Coster à qui le PO du collège Saint-Quirin a ouvert les portes quand il lui a parlé de sa recherche d’une solution de repli le temps du chantier.

De l’espace a été fait pour y accueillir 10 classes de 6 à 12 élèves dans des locaux qui étaient en fait partiellement inoccupés. Soit 8 classes dans une aile de l’école secondaire jadis dédiées aux bureaux des abbés et 2 autres dans l’école primaire. "Nous avons fait appel à une société de déménagement en juillet pour le transport des bancs et chaises de deux classes et de toutes nos étagères, évoque Xavier Coster, le directeur de l’école Sainte-Claire. Et les enseignants ont pris en moyenne deux journées sur leurs vacances pour venir préparer leurs classes."

À entendre le directeur de l’école dispensant un enseignement spécialisé (de types 1, 2 et 8), les enfants de 6 à 13 ans n’ont pas eu l’air d’être angoissés par ce grand changement. "Nous leur avions fait visiter le collège en juin, continue Xavier Coster. Je n’avais pas d’appréhension, ils s’adaptent comme les autres enfants. La principale difficulté vient du fait de se retrouver dans un grand bâtiment par rapport aux nôtres. Il y a aussi eu un gros travail d’information en amont pour rassurer les parents également. Par écrit mais aussi à l’occasion deux journées portes ouvertes dont une qui a attiré 25 familles. Cela a payé. On aurait pu craindre des désinscriptions d’élèves. Il n’en fut rien. Au contraire, on fait une excellente rentrée avec 25 nouvelles têtes d’ailleurs."

Nouvelles habitudes

Déménager impliquera d’adopter de nouvelles habitudes. Cela se traduira au niveau des horaires. Si les heures de début (8h45) et fin (15h30) des classes restent inchangées, la récréation matinale est avancée de 5 minutes (10h25) pour une question de disponibilité de la cour. Le modus operandi est le même pour la salle de gym. Aussi, le temps de midi est fixé à 11h30 (au lieu de 11h45) avec un repas pris en classe là où il se partageait dans un réfectoire à Sainte-Claire. "Nous sommes tous satisfaits de l’accueil chaleureux que la direction et les professeurs du collège nous ont réservé. Plus tard, quand l’année sera lancée, on envisagera des moments de partage entre nos élèves et ceux du primaire du collège." "Tout se passe bien alors que cela reste un gros changement, embraie Pierre Delfandre, instituteur. Nous devons nous adapter car, rue des Larrons, nous avions beaucoup plus de possibilités dans notre enseignement avec un jardin, un potager, une cuisine."

Du côté du collège, les échos étaient également positifs ce lundi. "Cette arrivée ne constitue par un grand chamboulement, estime Jérôme Christiaens, le directeur ad interim. La plus grosse difficulté se pose au niveau du stationnement avec 22 membres du personnel en plus." Les parents sont aussi concernés par les questions de mobilité et doivent savoir que les entrées et sorties se font côté rue Axhelière. "Cela dit, 90% de nos élèves empruntent le transport scolaire et prendront le car, rue Entre-deux-Portes. Pour les sécuriser, une interdiction de stationnement est d’application de 8h à 9h et de 15h à 16h", termine Xavier Coster. Dernier changement majeur à noter. Celui du téléphone de l’école Sainte-Claire: 0470/387031.