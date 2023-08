Wanze: le Mille Pattes prêt pour la rentrée de l'extrascolaire lundi

Pour rappel, et cela concerne les enfants de toutes les écoles de l’entité wanzoise (y compris l’école libre Saint-Martin à Antheit), l’accueil s’organise dans chaque implantation le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 18h30 (avec la surveillance du temps de midi), sans oublier le mercredi après-midi avec alors un accueil centralisé à l’implantation de Wanze-centre. "Ce service est gratuit de 8h à 15h30, et le reste du temps à prix modique."

Les autorités wanzoises insistent sur l’attention particulière portée à la qualification et à la formation continuée de l’équipe qui veille à proposer des animations diversifiées favorisant l’éveil de l’enfant. "Elles et eux, puisque nous comptons deux accueillants dans l’équipe, suivront d’ailleurs une formation en septembre sur l’importance du relationnel avec les parents dans la mesure où il est important de savoir gérer les situations délicates qui peuvent se présenter."

Le Mille Pattes répond à une réelle demande. L’année scolaire 2022-2023, il a assuré l’accueil de 1 540 enfants. À noter qu’une réserve de recrutement d’accueillantes extrascolaires est ouverte toute l’année.

085/241570 et www.wanze.be