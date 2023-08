Oreye: les citoyens consultés sur les abords de l'école et de la crèche à Bergilers

Des travaux d’aménagements sont nécessaires aux abords de la crèche et de l’école communale de Begilers. C’est pourquoi la Commune d’Oreye invite ses habitants, le 30 août, à une réunion citoyenne destinée à leur permettre de livrer leurs avis et attentes en la matière. "On invite les riverains mais aussi les enseignants de l’établissement scolaire et les puéricultrices de la crèche, précise le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. On demande une inscription pour organiser au mieux l’intendance mais évidemment, on ne refusera personne qui viendrait sans prévenir."