Les deux guitares volées à Liège ont été rendues au groupe Lily’s Explosion

"C’est un réel soulagement pour le groupe. Nous avons retrouvé nos deux guitares intactes." Il n’aura pas fallu longtemps au groupe Lily’s Explosion pour que son avis de recherche porte ses fruits suite au vol de deux guitares dans le van d’un de ses membres à Liège, dans la nuit de samedi à dimanche. "Nous avions notamment lancé l’alerte dans les Cash Converter. Et le voleur s’est justement présenté mardi dans celui de Liège à 2 km à peine de l’endroit où il avait fracturé le van de notre guitariste-chanteur, explique le batteur verlainois Tom Jacques. L’employé l’a joué finement en faisant semblant de rien quand le voleur a voulu lui vendre une de nos guitares facilement reconnaissable puisqu’étant de la marque Italia et pailletées. Il lui a demandé sa carte d’identité et l’a photocopiée. Le voleur lui a d’abord dit qu’il l’avait reçue d’un cousin avant de changer de version en évoquant un achat à 50 € en Outremeuse. Ce à quoi l’employé du Cash Converters lui a répondu que c’était impossible au vu de la valeur de l’objet. Le voleur a alors paniqué et a pris la fuite en laissant la guitare. L’employé a ensuite sonné à la police en donnant l’identité complète du voleur. Mais, ce dernier est en fait revenu le lendemain et d’initiative pour rendre la deuxième guitare au Cash Converter."