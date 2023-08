Jeremy est imitateur depuis toujours

Une passion très tôt

En 2005, alors âgé de 21 ans, Jérémy se produit au Forum, à Liège, pour un casting devant Pierre Kroll. Cet événement l’a convaincu de faire des spectacles. "J’avais été jusqu’en finale, j’avais adoré, souligne-t-il. J’ai alors commencé à faire des spectacles, des premières parties en centre culturel, etc." Au programme: imitations de Michel Daerden, ou encore reprises de Bachelet, Adamo et consorts. Un programme qui plaît énormément et qui a déjà porté ses fruits l’année dernière aux Olivettes à Liège. "On m’a demandé de revenir, indique-t-il. Ça avait tellement bien marché que j’ai de nouveau une place, et je vais pouvoir faire un spectacle un peu plus long." Bedos et Devos seront mis à l’honneur, entrecoupés d’interludes musicaux, parfois accompagnées au piano. "Michael Rocha va me suivre pour les chansons plus anciennes, comme Charles Trenet, précise l’imitateur. Mais pour le reste, je chanterai des choses un peu plus récentes, comme Florent Pagny."

Le rétro, c’est son truc

Jérémy n’est pas trop dans la variété actuelle. Slimane, etc., ce n’est pas vraiment son truc. "Je suis plus rétro, sourit-il. Ça marche toujours, les gens chantent avec toi, c’est agréable." Rendez-vous le 9 septembre prochain aux Olivettes et le lendemain au Relais pour la Vie à Waremme, dont les bénéfices reviendront à la lutte contre le cancer.