Festival d’Art changera de nom mais restera qualitatif et festif

Morgane Mathieu, pouvez-vous définir votre parcours en quelques mots ?

"Je suis Bruxelloise et je suis arrivée au Festival d’Art grâce à mon expérience à Muziekpublique, et grâce à un réseau que j’ai développé dans le secteur des musiques du monde et musique traditionnelle. J’ai aussi lancé des soirées “God Save the Nineties” en Wallonie qui ont bien marché et drainaient 5 000 à 6 000 personnes, j’ai alors créé une ASBL Tissu orange et cela m’a permis d’assumer toutes les fonctions, comptabilité, subsides, organisation. J’avais envie d’entrer dans une fonction plus proche des artistes et de la création, avoir une vision."

Quel a été votre première impression sur la scène culturelle hutoise ?

Il y a un très grand dynamisme culturel à Huy: plusieurs festivals de musique, de théâtre, le centre culturel, mais aussi autour avec Wanze, Engis, l’Atelier Rock. Je suis arrivée dans un écosystème culturel très riche. L’autre aspect est que c’est très familial: tout le secteur culturel se connaît, s’entraide, anticipe les besoins des autres. C’est très différent de Bruxelles qui est plus concurrentiel.

Qu’aviez-vous envie de mettre en avant dans votre première programmation ?

J’avais envie de proposer des choses plus festives et moins sérieuses tout en restant très qualitatif au niveau musical. Ce qui me ressemble le plus, c’est la soirée de vendredi avec Araponga et le mambo. J’ai été très séduite par le jeu scénique, le côté audacieux, tout en restant de très haut niveau. Kolinga est encore plus différent de ce qui se faisait avant, mais j’ai pensé qu’il fallait tester car j’ai aussi été engagée pour renouveler un peu le public. J’ai l’impression que le public est prêt à découvrir de nouvelles choses, je l’ai trouvé curieux et gourmand.

Le changement de nom va aussi dans ce sens ?

Lors d’une discussion avec Emmanuelle Greindl pour me former et m’informer sur un maximum de choses, je questionnais le fait que “Art” est connoté art plastique ou théâtre, et pas musique. De plus, les gens qui me connaissent étaient étonnés que je me lance dans un "festival d’art" et j’ai dû expliquer que ce n’était pas ça du tout. Emmanuelle était tout à fait d’accord qu’il fallait changer. Et c’était peut-être le bon moment.

Il y a aussi clairement une volonté de parité dans la programmation.

Il y a 49% de femmes cette année, et c’était quelque chose auquel je tenais beaucoup. C’est une réflexion que je me suis faite depuis que je vais à des concerts: je ne trouve pas des personnes auxquelles m’identifier, ça m’a marquée, et même ennuyée. Les festivals auxquels j’allais ne me ressemblaient pas. Les filles sont bien présentes pendant les études musicales, mais par la suite, oui, on les retrouve dans l’enseignement, mais beaucoup moins sur scène. Il y a ce fameux plafond de verre qui rend difficile une carrière. Les organisateurs sont masculins, les journalistes sont masculins, tout ça rend une programmation paritaire difficile, mais ça évolue. Il faut leur donner l’occasion d’être sur scène.