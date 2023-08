Plopsaqua: avant 10 h, il n’y a que les Hannutois ou les habitants de Landen qui peuvent nager

Sur Facebook, un Braivois, pourtant habitué du site et qui possède un abonnement de nageur, a relaté sa mésaventure. Le personnel du parc aquatique lui a refusé l’entrée avant 10h parce qu’il n’est pas un citoyen hannutois ou de Landen. "La discrimination pour les tarifs passe encore, mais la discrimination pour les heures d’accès, c’est ridicule, s’insurge le Braivois. Elle est où la logique quand il y a une faible fréquentation de toute façon à l’ouverture ?"

Renseignements pris auprès du groupe Plopsa, il existe effectivement un règlement qui, en plus des tarifs privilégiés, permet aux Hannutois et aux habitants de Landen de venir nager avant tout le monde. "Ce n’est pas nouveau, indique Sofie Loy, du service de presse du groupe Plopsa. Cela a toujours été le cas. Il faut savoir que certaines heures sont aussi réservées aux clubs de natation et aux écoles qui comptent des membres qui n’habitent pas nécessairement une des deux communes…"

"Je viens nager de 2 à 3 fois par semaine depuis deux ans, s’étonne le Braivois. Mais j’en ai seulement été informé aujourd’hui (NDLR: ce mercredi) pour la toute première fois…"

Du côté de la Commune de Hannut, on espère tirer cette affaire au clair prochainement. "J’ai vu qu’on parlait de ça sur les réseaux sociaux, indique le bourgmestre de Hannut, Manu Douette. On a notre une réunion de concertation avec Plopsa le 1er septembre, on posera la question."

Pour remplacer les piscines communales

Pour rappel, le centre aquatique a vu le jour suite à un accord entre les Communes de Landen et Hannut, notamment pour remplacer les piscines communales vieillissantes. Les deux Villes paient annuellement un million d’euros à Plopsa pour pouvoir utiliser le bassin de natation pour leurs écoles, les clubs locaux et leurs habitants qui viennent y nager. Pour toutes ces catégories, des tarifs préférentiels sont appliqués. Et des horaires plus larges aussi, afin d’éviter l’affluence avec les touristes.

"Peut-être que ce règlement existait, mais qu’il n’y avait pas de contrôle tant qu’il n’y avait pas trop de nageurs", estime le bourgmestre qui ne voit pas de problème si d’autres nageurs "étrangers" viennent dès 8 h, s’il n’y a pas trop de monde. "Mais si ce n’est pas le cas, c’est normal que ce soit alors réservé aux Hannutois et aux habitants de Landen. "