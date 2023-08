Verlaine: la fête avec l’humour de Le Castel et les vélos folkloriques

Fabian Le Castel au lancement

Comment mieux lancer un long week-end de fête qu’avec un humoriste, en âge de faire rire tous les publics ? Fabian Le Castel pour ouvrir les festivités, c’est chaud… et dans tous les termes ! Entre humour et chansons, imitations et adaptations, c’est de l’excellent pour chauffer l’ambiance, même si la météo s’en est chargée… Le souper spectacle en compagnie de Johnny et d’autres monstres sacrés, c’est Top !

Si la soirée "plein air" de samedi a constitué et constitue toujours l’apothéose des manifestations – certes parfois concurrencée par feu, le feu d’artifice du dimanche -, les 12 Heures vélos étaient attendues. Enfin 12H dans la version originale, 10 prévues avec l’annonce de la pluie et finalement 6 effectives, quand même arrosées ! On en est sorti avec le sentiment de renouveau des vélos d’antan, construits en familles, entre copains. Même s’ils n’étaient que 7 au départ, mais aussi 7 (en parties) à l’arrivée. Avec les galères de soudure identiques, les mêmes problèmes techniques, mais le même engouement pour un classement de vitesse honorifique. "On revit nos anciens souvenirs", insiste cette maman-licorne. "On retrouve un esprit de village", se réjouit le bourgmestre Hubert Jonet, éreinté en quittant sa selle.

Le dimanche familial, de l’apéro à la panoplie de jeux et des activités pour enfants, en passant par les concerts de toutes les musiques, c’est l’esprit CJV, l’esprit Verlaine et l’esprit 12 Heures…