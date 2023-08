Il n’en est rien. Ou si peu.

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Visite au cœur du captage d’eau du Néblon, avec Benoît Pirard, de la CILE. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Benoît Pirard s’occupe des différents captages d‘eau de la CILE (la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux). Pour lui, ce sont surtout les précipitations hivernales qui sont prépondérantes.

“On va passer un été serein, certes, mais la tendance générale des nappes phréatiques est à la baisse. ”

Et ce ne sont pas les inondations ou les fortes précipitations d’été qui y changent quoi que ce soit.

“La pluie qui tombe en été est en partie absorbée par la végétation, surtout dans les régions rurales, comme ici dans le Condroz. Une autre partie de cette eau s’évapore. ”

Ce qu’il faut avant tout, ce sont des pluies fines, l’hiver : “Il faut des hivers avec des petites pluies fines, longues, que l’eau puisse s’infiltrer sans percoler à la surface et pénétrer lentement dans les sols. ”

Ce grand bonhomme bleu est le château d'eau de Porcheresse Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Alerte en février

En février dernier, les différents producteurs d’eau du pays n’en menaient pas large. Un hiver relativement sec avait mis à mal les réserves d’eau. Heureusement, les mois de mars et avril ont permis de relever les niveaux. Ou du moins, de freiner la baisse générale.

Une baisse générale qui s’observe depuis des années. Les bouleversements climatiques n’y sont, bien entendu, pas étrangers.

Les pluies d'été ne permettent pas de remonter le niveau des nappes phréatiques. @ Fotolia ©Robert Hoetink - Fotolia

On limite la consommation

Certaines communes, comme Rochefort, ont limité l’usage de l’eau cet été. “C’est parce que Rochefort bénéficie d’un captage plus petit. Ici, on n’a pas été confronté au problème. Le captage est bien plus important. ”

Le Néblon, c’est jusqu’à 30,000 m3 d’eau par jour. Ce captage permet d’alimenter en eau environ 160 000 personnes.

“Puis en été, notre région consomme moins : les écoles et les entreprises sont à l’arrêt ou tournent au ralenti. ” Alors qu’à Rochefort, en pleine région et haute saison touristiques, la consommation augmente. Les camps, les gîtes, les chambres d’hôtes font le plein. De touristes, et d’eau.

D’une région à l’autre, la situation peut être bien différente. Mais il reste un point que toutes les communes partagent : l’eau est un bien essentiel qu’il faut préserver et consommer avec parcimonie et intelligence.