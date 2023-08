La foire de Huy, en mode visite historique: "Les premières traces d'une foire remontent au XIIIe siècle"

Passée cette petite introduction historique, le groupe arrive à l’entrée du site, là où se trouvait la grande roue il y a quelques années encore. "Le monsieur qui la tenait est originaire de Gives. Il a dû s’arrêter parce qu’il devenait trop vieux. Par contre, c’est sa fille qui tient le Circuit du nord", renseigne Julie Warnant en désignant une "chenille" installée à proximité. Et encore quelques mètres plus loin, la petite troupe arrive devant la friterie Figaro (voir ci-dessous). "Elle est très intéressante, car c’est la seule baraque de la foire qui date du début du XXe siècle. Elle donne une idée de ce à quoi ressemblait la foire à cette époque-là."

Visite historique de la foire de Huy ©EDA V.R.

Lors de cette visite, on ne s’est pas uniquement intéressé à "vieille" histoire de la foire. Le groupe s’est en effet attardé devant une attraction forte beaucoup plus récente que le Figaro. "Elle vient depuis 2002. C’est la dernière arrivée sur la foire."

Et puis, la petite troupe a fait escale dans un luna-park tenu par Dimitri Delforge. "C’est le seul de la famille qui ne s’est pas lancé dans les croustillons et les lacquemants." Et derrière le comptoir, on retrouvait Adrien, le fils de Dimitri. Dans son cas, l’expression "être né dedans" est loin d’être usurpée. "Ma maman était en train de travailler sur la foire quand je suis arrivé. Elle est allée à l’hôpital et je suis né quelques heures plus tard." Et depuis, il n’a plus jamais quitté le monde des forains. "J’ai mon appartement, mais j’aime être dans ma caravane et passer du temps avec les autres forains." Bref, en deux heures de temps, on a vraiment fait toute l’histoire de la foire de Huy.

Adrien Delforge ©EDA V.R.

La friterie Figaro, sur la foire depuis la nuit des temps

Josiane Koch, la patronne de la friterie Figaro, vient sur la foire de Huy depuis 1966.

Visite historique de la foire de Huy ©EDA V.R.

C’est vrai qu’on voit qu’elle remonte au début du XXe siècle, la friterie Figaro, avec ses vieilles boiseries. Et d’ailleurs, une telle structure, ça prend pas mal de temps à installer. «Le temps de monter toutes les boiseries et de tout raccorder au niveau de l’électricité, il faut deux jours», explique Christian Burdot, qui était justement sur le point d’ouvrir la friterie ce dimanche. Pendant que Christian s’assurait que tout était en place, sa maman, Josiane Koch, se reposait derrière. Et elle, la foire de Huy, elle la connaît bien. «J’y viens depuis que je me suis mariée, sourit-elle. C’était en 1966.» Car, au départ, la friterie appartenait à son mari. «Et avant ça, à ses parents. Et encore avant, à sa grand-mère…» Bref, on ne sait pas très bien quel âge elle a cette friterie, «mais au moins 150 ans».

Ça fait donc 57 ans que Josiane vient sur la foire de Huy, qui a bien évolué depuis le temps. «Elle était nettement plus petite à l’époque. Et avant, les clients prenaient le temps de parler. Aujourd’hui, on sent que les gens sont stressés.» Mais il n’y a rien à faire, elle aime la foire de Huy. «Il y a beaucoup de forains que je ne connais pas parce qu’ils sont nouveaux. Mais il y a beaucoup de solidarité entre nous. Si quelqu’un a un problème, tous les autres viendront pour l’aider.»

Et sa friterie aussi, elle l’aime, même si ça demande beaucoup de travail. «On doit la repeindre tous les ans, réparer ce qui est à réparer…» Et, même si son mari est mort il y a déjà deux ans, elle n’a pas l’intention de s’arrêter car, définitivement, «le Figaro ne tombera pas».