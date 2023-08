Ils ont dissuadé le Hutois de passer à l’acte

Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés ce samedi, à 18 h 01 précisément. Un jeune homme âgé d’une trentaine d’années menaçait de se jeter du balcon de son appartement situé au 5e étage au-dessus du café "La Coupole" place Saint-Germain, à Huy. Gros déploiement des services de secours et de services d’ordre également. C’est ainsi que les pompiers sont intervenus avec deux camions, le véhicule de l’officier et des ambulances. Le SMUR et des policiers hutois étaient présents sur place eux aussi.