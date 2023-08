Huy: le Festival d’Art à travers tous les continents à Saint-Mengold

Les héritages culturels d’Ariane

En un peu plus d’une heure, la violoniste Ariane Cohen-Adad nous a emmenés en voyage au cœur des cultures musicales qui l’ont marquée. Du Yiddish traditionnel et ses chants comme le nigounin, aux influences new-yorkaises (John Zorn était au répertoire), aux joyeux chants bulgare ou roumain (avec les violons-trompette !), la performance est du début à la fin empreinte de joie, de chaleur et d’amour, comme ce chant yiddsish avec un duo magique accordéon-violon.

On traverse aussi l’Atlantique avec un traditionnel canadien, et surtout le tube Gentle on My Mind du musicien bluegrass John Hartford chanté par Laura Cortese et un numéro de claquettes soufflant. Invitée surprise, une artiste circasienne vient rendre par le mouvement ce qu’Ariane Cohen-Adad ne peut exprimer par des mots: un vibrant hommage à son père. Chant d’espoir et de folie, Youkali clôture un concert qui marquera cette édition du festival hutois.