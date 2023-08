Clavier: les Mélard ont ouvert leur jardin au public

Le jardin donne une magnifique sensation de quiétude et d’apaisement. "Le jardin s’est créé par étapes. Au départ, il était dédié aux jeux d’enfants, explique Dominique Mélard. Au fil du temps, mon mari, biologiste de formation, l’a aménagé, modifié. C’est lui qui réalise le travail physique, je l’aide pour le choix des plantes et pour les couleurs, car il est daltonien."

Expérimentation

"Les arbres viennent de tous les coins du monde, mais je n’ai pas d’espèce invasive, complète Charles Mélard. Il y a une part d’expérimentation dans ce type de jardin. Il y en résulte une incroyable variété d’espèces d’arbustes, d’arbres et de plantes vivaces. Rien que dans les fougères, il y a une trentaine d’espèces. Il y a aussi pas mal d’érables, des fleurs hémérocalles (lys d’un jour), des hostas, cyclamens, crocus, anémones, des petits arbustes, des conifères miniatures, des érables, des bouleaux.. Il y a toujours une attraction dans le jardin..Même la couleur des troncs des arbres change suivant les espèces et les saisons." Profitant de cette richesse, bouvreuils, mésanges, chardonnerets, martins-pêcheurs (attirés par la mare), et libellules viennent égayer de leur mouvement ce tableau enchanteur.