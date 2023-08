Chevalier Surprise s’est livré féroce et décomplexé

Labellisé "boogie punk rock au phrasé syndical", le groupe évolue dans un style personnel, hors normes et revendicatif d’une société plus inclusive pour relier les vivants. C’est là leur point d’ancrage, leur manière d’être et de le rester avec force et tendresse. Car il y en a beaucoup. Dans leurs gestes, leurs regards, leur innocence. Et au doux milieu de tout cela, que la vie peut être simple. Car tout ce qui importe chez eux c’est le bonheur, la musique et la joie. "La vie, ce n’est pas compliqué !" glissé en amorce avait déjà donné le ton. Alors, on danse, alors on chante. La pelouse devient piste tendue pour rêver un autre monde.

Et puis vient la poésie. "Je suis le ciel, je suis un magicien, un cheval galop, je suis un cœur à pr endre…" Les musiciens se regardent. Tout passe par là. Tout passe par cette générosité qui relie les hommes entre eux.

Ici, la douceur côtoie la rudesse, le rêve, la réalité. Il est question de princesses, de regards de travers, de souffrance partagée et de vie, beaucoup de vie. Celle qui est au coin de la rue, celle qui chante à l’oreille que tout peut être beau, celle aussi qui ramène à la dure réalité. Comme le rappelle le titre Elle m’a quitté. Quatre mots dans le texte, pas plus. Quatre mots scandés, hurlés pour dire la réalité de la vie, sa cruauté surtout. Et puis, tout s’arrête. Il restera de ce concert la douceur d’un ciel d’été partagé et l’impression que quelque chose s’est passé, ici à Grand-Marchin.