Ferrières: Bucolique a encore fait des gens heureux (photos et vidéo)

La bonne planche de Thomas Franck Hopper

Samedi, après les premières foulées, c’est Benni qui ouvrait l’affiche sous une "pyramide de palettes" avec des chansons tout en douceur et mélancolie renforcées par le violon de Damien Chierici, avant un final à deux au milieu du public charmé. Plus loin, armés de leurs "percus" et cuivres en pleine forêt, les Steam Machines ont créé la surprise avec leurs "mashup" endiablés (en croisant Seven Nation Army et Sweet Dreams notamment). Suivront, en deuxième étape, le jazz fusion électrisé de Kuna Maze (Édouard Gilbert) et, en dernier service, le rock-blues d’un Thomas Frank Hopper ouvertement envoûté par le décor inhabituel mais toujours "maître ès slide-guitar" sur sa planche. Belle claque.

Un dimanche en apothéose

Le lendemain, trois nouveaux artistes se sont présentés devant le public à Ferrières. Après avoir pris le bus en direction de Burnontige, les festivaliers ont pu profiter du concert d’Asia. Pour la seconde étape, c’est le groupe de pop rock alternative belge Mooneye qui a performé sur des musiques parfois dansantes, parfois douces. "Nous sommes le groupe Mooneye, de Gand", s’est présenté avec simplicité le chanteur du groupe, devant un public déjà charmé avec quelques notes de guitare. "C’est un groupe star en Flandre. Ils remplissent l’Ancienne Belgique. Ce sont des gens qui font une musique géniale", se réjouit Yves, un spectateur heureux du casting surprise.

Pour la dernière étape, c’est Témé Tan qui s’est présenté devant le public du festival Bucolique, avec une énergie et une joie de vivre débordante. Il a réussi à transporter le public, malgré la chaleur et le chemin parcouru par les festivaliers. N’hésitant pas à se joindre à la foule pour chanter ses titres, et danser avec le public, ses musiques ont transporté les spectateurs, avec des sonorités pop, indies, et aux couleurs métissées.