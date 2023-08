Waremme: le centre sportif Leburton va fêter ses 50 ans

C’est le samedi que le plus gros de la fête ravira enfants, adolescents et adultes. "L’équipe du centre sportif va d’abord devoir nettoyer le hall car après une soirée blind-test, il risque bien d’être plaquant", sourit Denis Mélot, qui précise que durant ces deux jours, "il sera aussi possible de se restaurer et de s’hydrater à la buvette". Après le nettoyage, à partir de midi, les activités pourront démarrer: "Elles se déclineront en deux axes. Le premier concerne la piscine, avec le château gonflable flottant qui prendra place dans le bassin, de midi à 17 h, pour les petits mais aussi pour les grands enfants." De 14 à 17 h, les visiteurs pourront découvrir des démonstrations mais aussi s’essayer à la plongée. "Une entrée achetée samedi offrira une entrée à faire valoir le lendemain, dimanche. C’est une façon d’offrir l’entrée pour les 50 ans, car si on avait proposé l’accès gratuit à la piscine le samedi, avec le château gonflable, cela aurait été ingérable."

Le deuxième axe de cette journée concerne les activités dans le hall, comme les 20 jeux artisanaux géants en bois, le jeu interactif "Lü", le château gonflable pour les enfants… "On proposera aussi une visite des installations techniques de la piscine, pour montrer l’envers du décor, sur réservation."

Pour réserver le blind-test et la visite de la piscine, prendre contact avec le centre sportif au 019/32 37 49 ou à info@waremmesport.be