Notre série "Un musée, un objet": au fort de Huy, des objets fabriqués par les anciens otages, pour tuer le temps

Quelques morceaux de papier aluminium, de la ficelle et du bois léger. Ce petit objet a l’air bien frêle et heureusement qu’il est protégé dans une solide vitrine. On imagine la patience qu’il a fallu à la personne qui l’a réalisé… "C’est un chapelet confectionné par un des otages lors de sa détention au fort pendant la guerre, explique Bernadette Latinne, conservatrice des musées hutois. Il l’a fait avec le peu de moyens dont il disposait: du papier aluminium, de la ficelle et une boîte d’allumettes." Tout comme un porte-pipes ou un crucifix taillé dans le bois, il s’agit d’objets retrouvés dans les cellules du fort après la guerre. Ils apportent un éclairage sur le quotidien des détenus. "Il faut savoir qu’il y avait deux sortes de détenus au fort, détaille Bernadette Latinne. Les prisonniers qui étaient des résistants et les otages qui ne restaient que quelques semaines ou un mois. Ces derniers étaient beaucoup mieux traités. C’étaient souvent des notables qui étaient détenus pour l’exemple. Ils ne devaient pas faire les corvées et le travail obligatoire. Et donc ils avaient le temps…" Et pour tuer ce temps, ces otages organisaient toutes sortes d’activités. "Il y avait pas mal d’intellectuels parmi eux. Par exemple l’auteur wallon Arthur Masson ou encore l’ancien ministre de la Justice Joseph Pholien. Il y avait aussi des instituteurs, des prêtres… Pour s’occuper, ils organisaient entre eux des conférences, des jeux de cartes. Et puis certains faisaient des petits bricolages."