Marchin: le chemin des Gueuses sera refait. Et sécurisé ?

Au surlendemain de ces faits, le bourgmestre de Marchin assure que les autorités locales sont attentives à cette situation. Une éclaircie pointerait même à l’horizon, à l’entendre. "La Commune avait rentré un dossier à la Région wallonne dans le cadre des aides débloquées suite aux inondations et nous avons reçu une réponse positive au mois de juin avec un subside de 200 000 €, rapporte Adrien Carlozzi. Certes, c’est largement inférieur au budget nécessaire pour refaire le chemin des Gueuses sur toute sa longueur. Mais cet argent sera destiné à sa rénovation dans notre prochain plan route, et viendra en appui de ce que nous envisagerons sur fonds propres. On doit encore déterminer si on se limitera à une simple réparation des accotements ou si nous allons inclure des aménagements pour lutter contre la vitesse et faciliter le stationnement des véhicules des riverains devant chez eux."

Une configuration qui n’aide pas

Cette sécurisation passera-t-elle par l’installation de dispositifs ? "Cela méritera une réflexion, temporise le mayeur marchinois. Mais, en fonction du profil de la voirie, une chicane peut parfois devenir plus accidentogène et encore plus dans une rue qui monte comme le chemin des Gueuses. Je voudrais aussi rappeler que les problèmes de vitesse relèvent d’abord de la responsabilité et du comportement des personnes derrière leur volant, avant celle du bourgmestre. Maintenant, cela ne nous dispense pas d’être très attentifs à cette problématique même si elle ne concerne pas seulement le chemin des Gueuses sur notre commune. J’ai le sentiment qu’on n’y roule pas plus vite qu’au Fourneau. Par contre, il est vrai que la question des stationnements problématiques est inhérente à la configuration du chemin des Gueuses."