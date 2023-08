Huy: le Festival d'art lancé par des concerts à la bougie

Première expérience: un set avec la vièle à pique (Iran) de Saba Alizadeh & Mostafa Taleb. Douceur et impétuosité se rejoignent. En plus d’un dialogue, il y a une réponse à l’intime. Pas d’ici, ni d’ailleurs, juste une entre-deux qui réconcilie. C’est une prière adressée à la terre, on revient aux origines de la vie, à son essence. Les cordes sont frottées, caressées, grattées, le son émis jusqu’à l’épure.

Deuxième expérience: Sura, en français, anglais et espagnol. À la guitare ou a cappella, les chants sortent avec force et conviction. Jazz et blues se côtoient et donnent à la musique son langage universel. Les mots sont prononcés avec rage ou bien murmurés et puis repris en chœur. Le son monte alors vers le haut, telle une plainte. Le dernier morceau ( Le clown, mort sur scène), est dédié aux personnes qui ont perdu la vie au fort. Il y a du drame dans ce qui se joue ici.

Troisième expérience: le duo Anmoor. Contrebasse et accordéon s’accordent. Prétexte à la composition, les mélodies traditionnelles restent proches ou s’éloignent de la mélodie originale. Grave, l’ambiance peut aussi devenir légère et le moment vécu, singulier. "Jouer à la bougie apporte une intimité particulière. Il y a un échange entre nous et le public, le noir nous rend anonymes. Il n’y a que la musique, pas l’égo."