À l’âge de huit ans, elle découvre la harpe au conservatoire de Huy. Coïncidence, la professeure, Monique Deresteau, habite la même rue. Il n’en faut pas plus pour que la jeune Amaytoise tombe amoureuse de cet instrument. Elle défend alors un master pédagogique à l’IMEP de Namur. Gabriella est lauréate de plusieurs concours internationaux et depuis 2018, elle est harpiste solo de l’Opéra d’État de Plovdiv en Bulgarie. Elle se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, ainsi qu’en Bulgarie. Elle rejoint occasionnellement différents orchestres comme l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre Philharmonique de Sofia, l’Orchestre Symphonique de la Radio Nationale bulgare.

En duo avec Margaux Ortman

"Je reviens certainement jouer quatre à cinq fois par an, raconte Gabriella. Cela me permet de voir ma famille. Jouer à Amay ou Huy est plus rare, c’est vraiment un plaisir. Nous jouons en duo, Margaux Ortman et moi. Nous sommes nées toutes les deux à un mois d’intervalle et nous nous sommes connues à l’IMEP de Namur. Margaux est cor solo à l’Orchestre Philharmonique de Liège."

Les deux vous donnent rendez-vous le dimanche 27 août à 10 h 30 au château de Jehay, où on entendra des œuvres originales, ainsi que des arrangements et des pièces seules pour chaque instrument dans des styles variés.