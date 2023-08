Ferrières: Balade en harmonie, il reste des places pour le dimanche

"Nous sommes très contents, d’année en année, on voit l’engouement et le bouche-à-oreille qui fonctionne, malgré un concept un peu compliqué où on n’annonce pas les groupes sur l’affiche. On demande aux gens de nous faire confiance, on se rend compte que ça plaît, ça fait son effet", se réjouit Jérôme Grosjean, président de l’ASBL Bucolique.

Le même nombre de personnes est attendu par rapport à l’année passée: "On sera dans la même jauge, on vise à peu près les 2 000 personnes. En ce qui concerne la balade, nous n’avons pas voulu augmenter le nombre de places par rapport à l’année dernière, car on voulait absolument garder ce côté intimiste avec des groupes de 300 personnes maximum", conclut-il.

Cette année, la balade prévoit une distance de 5 km, une boucle au départ de la place de Ferrières, pour découvrir trois sites, trois univers, trois artistes et trois microbrasseries locales. La promenade se termine samedi et dimanche par un concert gratuit sur la place de Ferrières.

Au total, ce sont 18 groupes qui vont jouer tout le week-end, ainsi que de nombreuses animations artistiques, un concept introduit lors de la précédente édition et que les organisateurs espèrent faire grandir. Il y aura ainsi sur chaque étape une exposition de photos, un artiste-graffeur va exposer ses œuvres sur une des étapes, deux “live paintings” auront aussi lieu, il s’agit d’endroits où des graffeurs vont réaliser des tags en direct, le soir sur la place. Enfin, le site de José Strée, la maison d’Images, ouvrira ses portes au public dans le cadre de son exposition permanente de sculptures.

Ce samedi 19 août à 13 h, 14 h 30 et 16h et le dimanche 20 août à 11 h, 13h et 14 h 30. Concerts gratuits les deux soirs sur la place de Ferrières. www.bucolique.be. Ticket: 25 € en prévente (30 € en prix plein). Pour les ados de 12 à 16 ans: 12,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.