Anthisnes: "Acterre" passe à l’autocueillette au libre choix le samedi et le mardi

Cueillir ses légumes soi-même, les choisir selon ses goûts et ses envies, sur un petit terrain de 6 ha, l’idée séduit à Anthisnes. "Acterre" projet maraîcher lancé au printemps dernier reste à taille humaine. L’idée, à l’origine, était de proposer des abonnements annuels avec des paniers de légumes à remplir en autocueillette. C’était néanmoins compliqué à assumer et contraignant. En cause, des légumes tels que le fenouil ou la betterave rouge que les gens ne souhaitaient pas forcément. "Les personnes prenaient des abonnements pour nous soutenir, explique François Giannini, à la base du projet. Mais, on imposait des quantités et des variétés de légumes et ça embêtait les gens qui préféraient choisir leurs légumes. Juste avant le démarrage en mai, nous avons donc arrêté le principe du panier et remboursé les abonnements."