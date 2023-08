Huy: dans la grande vitrine des Rencontres théâtre jeune public

C’est le rendez-vous à ne pas manquer dans le milieu des programmateurs de spectacles liés à l’enfance et la jeunesse appelés à être diffusés dans les centres culturels et salles de spectacle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis ce mercredi et pour une semaine, l’IPES de Huy est le centre névralgique des Rencontres théâtre jeune public. Une collaboration qui se laisse bercer par les eaux de la Meuse depuis de nombreuses années désormais grâce aux efforts conjoints de la Province de Liège – véritable cheffe d’orchestre -, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Huy, de la Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse, et de l’Association des programmateurs professionnels.