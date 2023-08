Les pilotes déçus après l’annulation du Rallye du Condroz 2023 : "Je ne vois pas comment l’épreuve pourra ressusciter"

Un constat partagé par Pierre-Manuel Brasseur. "Je suis triste pour l’organisation, dit-il. C’est une grosse déception car on voulait remettre notre titre en jeu. Le Condroz est l’événement de l’année pour moi qui habite à Marchin. Je comprends qu’on puisse l’annuler pour les raisons évoquées mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Les organisateurs ont beaucoup de responsabilités mais il y avait moyen de trouver des alternatives. Si je suis inquiet pour la suite ? Oui, totalement. Surtout quand une commune comme Marchin interdit le passage des rallyes sur son territoire. Cela fait peur pour les années à venir."

Jérôme Humblet, le copilote de Cédric De Cecco, est lui aussi très surpris. "C’est un monument du rallye belge qui passe à la trappe et c’est malheureux. Ce qui s’est déroulé ces dernières années n’aide pas, évidemment. Je reste persuadé que le Condroz peut continuer."

"C’était la chose à ne pas faire"

L’enfant du pays, Renaud Verreydt, double vainqueur de l’épreuve hutoise, n’était pas au courant de l’annulation. "Vous me l’apprenez et je suis très surpris de cette annonce, explique le Nandrinois à l’autre bout du fil. Quand on a vécu les belles années du Condroz, c’est terrible de voir l’état du Rallye actuel. Tout s’effondre et organiser une épreuve automobile devient de plus en plus compliqué. Maintenant, le risque zéro n’existera jamais. Pour moi, c’était la chose à ne pas faire. Si on arrête cette année, ce sera encore plus compliqué de mettre sur pied une telle épreuve l’année d’après."

"C’est comme un deuil"

Présent au Condroz depuis l’âge de 10 ans, Stéphane Prévot (54 ans) a consacré sa vie au rallye. "Autant dire que cette annulation me rend particulièrement triste. Sentimentalement, c’est comme un deuil et je ne vois pas comment l’épreuve pourra ressusciter, dit-il. Si l’accident de l’année dernière en est la cause, c’est déplorable. J’ai roulé à Ypres dernièrement et les gens étaient civilisés. Au Condroz, j’ai l’impression que les gens sont heureux de résister aux commissaires. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les organisateurs ont voulu insister sur un événement sur deux jours. Il vaut mieux une belle épreuve sur un jour, plutôt qu’une épreuve moyenne sur deux jours."