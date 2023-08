Le Home Made Festival à Ben-Ahin fait la part belle aux groupes belges: "On veut faire connaître autre chose que ce qu'on connaît déjà"

L’objectif du festival ? "Faire connaître autre chose que ce qu’on connaît déjà", ajoute Gilles. "Ceux qui n’ont pas beaucoup l’occasion de se faire connaître", enchaîne Sun Mousquet, coorganisatrice.

Le festival débute avec la toute première prestation live d’un groupe de jeunes Marchinois, Sine Wave (lire ci-dessous). Ceux-ci proposent un rock métal ondoyant, mâtiné de leurs nombreuses influences.

Big Horse et son rockabilly festif ; Bird Strike et son Fusion Funk et Virgin Prozak avec son heavy rock, prennent le relais pendant que Pierre Lizée, qu’on ne présente plus, propose par deux fois une session acoustique au sein du bâtiment de la Maison des éclusiers. Celle-ci a été aménagée pour l’occasion en un salon confortable et intimiste. Arrive ensuite une grande voix, celle de la chanteuse d’At Night, qui envoûte et emporte le public sur des lignes électrorock bien balancées.

Ils sont les étrangers de l’étape mais selon leurs dires, ils se sentent comme chez eux, ici, en Belgique. Et cela se voit. We Are The Waves et son post-punk/New Wave nous fait voyager dans le temps. Un retour aux eighties, la chemise du front man en témoigne. Les influences suintent des claviers et des guitares, voire de la voix. L’ensemble se rapproche de Joy Division, avec des détours par The Cure, Sister of Mercy, Dépêche Mode.

Chaque fan des années 80 y trouvera sa référence. L’ambiance étant lancée, Jungle Underground l’entretien. Le groupe liégeois, héritier de Rage Against The Machine, balance du gros son et fait jumper la foule. En clôture, les Namurois de Super Hérisson maintiennent le public en haleine avec leur ska à la française et hérissé.

Le groupe marchinois Sin Wave : «Notre musique est éclectique»

Eliot (guitare et chant), Alexis (chant et multi-instruments), Bastien (batterie) et Moïse (basse et chant) sont tous élèves à l’Athénée royal Prince Baudouin de Marchin. À eux quatre, ils forment le groupe de rock métal Sine Wave. Et ce samedi au HMMF, c’était leur première scène.

Que signifie Sine Wave et d’où vient ce nom?

Alexis : Vague sinusoïdale. On aime bien Les Inconnus. «Être ou ne pas être. Telle est la question sinusoïdale. De l’anachorète Hypocondriaque.». Ça nous colle bien. Notre musique est éclectique. Ça résume bien. Avec la vague qui va d’un bout à l’autre.

Quelles sont vos influences musicales?

Alexis : On a des points communs mais on a des influences différentes. Je suis plus folk métal, Korn, Feuerschwanz, Noir Désir aussi, le punk. Bastien : Moi c’est le métal, Rammstein, Polaris. Moïse : Noir Désir, Korn, mais aussi du classique, Bach. Eliot : J’aime le rock alternatif, Nirvana, The Foofighters. Le shoegaze. The Cure. La musique des années 90 et 2000.

Comment avez-vous vécu votre première scène?

Bastien : J’ai envie d’y retourner ! Alexis : Vous savez, je ne pense pas qu’il y ait de bons ou de mauvais concert (NDLR : référence au monologue d’Édouard Baer – Otis – dans le film Astérix Mission Cléopâtre). C’était incroyable, on y retourne quand on peut.

Eliot : C’est une vraie montée d’adrénaline!

Quelque chose à ajouter?

Alexis : S’il y a des gens qui sont prêts à mettre de l’argent pour qu’on puisse enregistrer… (sourire complice).