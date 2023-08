Notre itinéraire démarre d’ailleurs juste à côté de la gare de Fexhe. Faites d’ailleurs attention, car ce n’est pas indiqué, mais vous devrez rapidement tourner à gauche vers l’église du village, au pied de laquelle trône une stèle commémorant la "Paix de Fexhe". Signée en 1316, elle a introduit un esprit démocratique dans la Principauté de Liège, avec la mise en place d’une assemblée représentative.

Une fois que vous serez sortis du village, vous vous retrouverez en plein milieu des champs. Rien de bien étonnant en Hesbaye, finalement. De là, vous aurez vue sur la ligne TGV et l’autoroute E40, en dessous desquelles vous passerez assez rapidement. Ce n’est pas hautement sexy, on vous l’accorde, mais il faut bien passer par là pour rallier la prochaine étape de notre itinéraire, qui n’est autre que le village de Kemexhe, sur la commune de Crisnée. Et encore une fois, faites attention car ce n’est pas mentionné, mais à la sortie de Kemexhe vous devrez tourner à gauche sur la rue des Bleuets. De là, vous arriverez assez vite sur une route nationale que vous devrez simplement traverser avant de vous engager sur une petite route de campagne. Et la vue étant bien dégagée, ce n’est franchement pas dangereux.

Un petit crochet en Flandre

Vous débarquerez ensuite sur la chaussée d’Odeur, qui est plutôt sympa, avec ses arbres situés de part et d’autre de la route. Et fatalement, la chaussée d’Odeur vous emmènera à Odeur, un chouette petit village hesbignon, avec de belles haies qui décorent sa place. De là, après une courte montée, vous vous retrouverez rapidement à Herstappe (côté flamand), qui a la particularité d’être la commune la plus faiblement peuplée de Belgique. Composée d’un seul village, elle ne compte, selon les derniers chiffres, que 79 habitants ! Vous noterez d’ailleurs que là-bas, les routes ne sont pas en bon état. Pour une fois que les routes sont meilleures en Wallonie qu’en Flandre, soulignons-le.

Vous allez ensuite arriver dans le village de Lauw, au centre duquel trône une église plutôt impressionnante (voir ci-contre).

Vous vous engagerez maintenant dans un chouette petit bois, dans lequel la route monte quand même un peu. Une fois que vous en serez sorti, vous retomberez dans le village de Lauw.

De retour en Wallonie

Après être passé au-dessus du Geer (qui s’appelle le Jeker de l’autre côté de la frontière linguistique), vous reviendrez par chez nous. À Thys (Crisnée), pour être précis. Là-bas, vous croiserez l’une ou l’autre jolie ferme typiquement hesbignonne. Se succéderont ensuite les villages de Fize-le-Marsal, où se trouve l’ancienne ferme Royer, et Momalle, où l’église vaut franchement le coup d’œil (voir ci-contre). Tant que vous êtes à Momalle, sur la commune de Remicourt, vous pourrez allonger votre itinéraire initial en réalisant le circuit des fermes ( disponible sur Cirkwi), qui comme son nom l’indique, vous emmène découvrir les plus belles fermes du village.

Une fois sorti de Momalle, vous serez rapidement de retour à votre point de départ.

La balade en pratique

Pour réaliser cet itinéraire, nous nous sommes basés sur le réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre: 43, 59, 58, 549, 556, 127, 54, 57, 56, 55, 40, 42, 43.

Si vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous pouvez encoder le parcours sur le planificateur d’itinéraires de VisitWallonia.be. Vous pourrez ensuite télécharger le fichier gpx sur votre smartphone et l’ouvrir dans une application comme Cirkwi, qui pourra ensuite vous servir de GPS.

Longue de 31 kilomètres, cette balade est très accessible, car elle ne présente pas de réelle montée. Elle est également très sûre car l’itinéraire est principalement composé de routes de campagne. Seules une ou deux traversées de routes nationales vous demanderont de faire davantage preuve de prudence.

Nos astuces pour prolonger le plaisir après la balade

À la fin de votre balade, vous pourrez faire un petit tour par la Fun Zone et la charmille, à Crisnée.

Après votre escapade en terre hesbignonne, vous pourrez aller faire un crochet jusqu’à la Fun Zone, qui se trouve juste à côté de l’administration communale de Crisnée. Vous y trouverez des terrains de pétanque, une plaine de jeux et un minigolf. "Et tout est accessible gratuitement", commente l’échevin crisnéen du Tourisme, Alain Materne. Notez également que, du vendredi au dimanche, vous aurez la possibilité d’ acheter une glace ou un hamburger aux commerçants qui occupent les chalets situés juste à côté de la plaine de jeux.

Un petit détour par la charmille ?

Ou alors, si vous n’avez pas encore eu votre dose de nature, vous pourrez faire un petit tour par la charmille des Valentines et des Valentins, qui se trouve au pied du château d’eau. Là-bas, vous trouverez des tournesols, des plants de lavande, des vignes ainsi que des potagers collectifs. Notez également qu’une belle forêt de près de 3 500 arbres y a été plantée dans le courant de l’année 2022.

Les endroits à ne pas manquer

L'église de Lauw

Balade Fexhe Crisnée ©EDA V.R.

Balade Fexhe Crisnée ©EDA V.R.

Elle est plutôt impressionnante la Sint-Pieterskerk, située en plein centre du village de Lauw, avec son style néogothique et ses gargouilles. Construite entre 1866 et 1871, elle possède une grande tour composée de trois travées. La façade ouest est composée d’un arc brisé surmonté d’une rosace.

L'église de Momalle

Balade Fexhe Crisnée ©EDA V.R.

Classée depuis 1935, l’église de Momalle a brièvement servi de "prison" pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, l’armée allemande y a enfermé plus de 300 Momallois en représailles d’une embuscade menée par le groupe Zoro, le 5 septembre 1944. Après négociations, tous ont été libérés en échange de véhicules en état de marche.