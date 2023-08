Pas de prison ferme pour ce dealer hutois

Vendredi dernier, ce Hutois de 41 ans a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Huy. Il lui était reproché d’avoir, sur une période d’un an entre 2022 et 2023, acquis et vendu de l’héroïne et du cannabis, voire de la cocaïne selon certains témoignages. Le trafic s’organisait depuis une chambre qu’il occupait dans un immeuble de la rue des Saules. Tout au plus avait-il admis la vente d’héroïne à raison de trois pacsons par semaine afin d’assurer sa propre consommation et sur une période de moins d’un an. Concernant le cannabis, il avait indiqué que cela se limitait à une plante qui n’avait rien donné de bon et qu’il ne destinait pas à la vente. Quant à la cocaïne, selon son avocate, cela se passait "dans un contexte de consommation avec des consommateurs et c’est pour éviter de dénoncer certaines personnes que son nom est sorti". Le prévenu avait alors expliqué que c’est ce même contexte dans lequel il vivait, entouré de toxicomanes selon ses dires, qui l’avaient fait replonger dans la drogue… Après le décès de sa petite fille, à l’entendre, un pote prenant de l’héroïne aurait été de mauvais conseil.

Moyennement convaincu, notamment au vu des analyses de son GSM qui indiquaient un trafic plus important que ce qui était avoué, et sachant que le prévenu était en état de récidive, le parquet avait sollicité une peine de trois ans de prison ferme.

Le juge a estimé que toutes les préventions sont établies et l’a ainsi condamné à une peine de 16 mois d’emprisonnement et 8.000€ d’amende, le tout avec sursis probatoire. Il a donc tenu compte du fait que la dernière condamnation remonte à 2013 et qu’il affirme vouloir reprendre le droit chemin. Ce qui signifie que ce Hutois est tenu de respecter certaines conditions, et de s’y tenir complètement cette fois, au risque d’être renvoyé à la case prison…