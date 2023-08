La toiture de l’école de Tihange en travaux

En trois lots

Le chantier a été divisé en trois lots, précise l’échevin en charge des Travaux André Deleuze: "La toiture au-dessus du réfectoire, pour une somme de 41 000 euros, la partie située sur les classes à rue, pour une somme de 31 000 euros, et un troisième lot qui sera réalisé courant de l’automne concernant l’ancienne maison communale, pour une somme de 51 000 euros".

Elles datent des années 60 et 70

Lors de la rénovation du bâtiment courant des années 2000, la toiture n’avait en fait pas été remplacée. "Elle est assez ancienne et on y a constaté des faiblesses, notamment de petites infiltrations d’eau. Il nous paraissait indispensable dès lors de la remplacer, ajoute l’échevin en charge de l’Enseignement Adrien Housiaux. La toiture du bâtiment à rue date de la création du bâtiment, à savoir dans les années 60 et celle du réfectoire dans les années 70. Ici, on va s’occuper des infiltrations, mais aussi de la boiserie et de la zinguerie, et vérifier toute la couverture, ce qui constitue tout de même un travail en profondeur. Il n’y aura pas de “réisolation” du toit, car tous les planchers avaient déjà été isolés lors de l’agrandissement de l’école".

D’autres bâtiments scolaires ont subi des travaux de rénovation dernièrement, comme à Solières par exemple, où de nouveaux châssis ont été posés afin d’améliorer la performance énergétique de l’établissement. "La volonté du collège est d’entretenir en permanence les écoles communales, on investit régulièrement afin que les bâtiments soient utilisables par les équipes éducatives et les enfants, soit sous fonds propres, soit via un appel à subsides", conclut Adrien Housiaux.