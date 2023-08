Si la Vierge et son fils ont eu droit à de tels présents, c’est grâce à la famille hutoise Dilalo. "Ils ont visité une exposition sur les 400 ans de la Sarte. Ils ont été très touchés", détaille Carine Boëhmer, qui "œuvre pour redonner à Notre-Dame de la Sarte son lustre d’antan".

Tellement touchée que Katerina, la maman, a voulu offrir un cadeau à la Notre-Dame de la Sarte. "Elle a contacté une couturière de Huy, Marie Hanze, et lui a demandé de confectionner des vêtements à la Vierge et son fils."

Une "œuvre d’art"

Tant Éric Ndeze que Carine Boëhmer sont dithyrambiques vis-à-vis du geste de la famille. "C’est un événement exceptionnel, se réjouit le curé . À ma connaissance, personne n’avait déjà offert de vêtements à Notre-Dame de la Sarte au cours de l’histoire contemporaine." Pour Carine Boëhmer, c’est carrément "un cadeau disproportionné".

Tous deux saluent également le travail de la couturière. "C’est une œuvre d’art", avance Éric Ndeze. Selon Carine Boëhmer, c’est "un travail d’une qualité surprenante".

D’autant plus que, pour Marie Hanze, c’était loin d’être une commande comme les autres. "Elle aussi réalisé un voyage spirituel", qui lui a visiblement pris beaucoup de temps. "Elle a travaillé pendant énormément d’heures, poursuit Éric Ndeze. Normalement, on devait avoir les vêtements pour 2022. Mais comme elle n’avait pas encore terminé, on a reporté à cette année."

Et inutile de préciser qu’un tel événement sera célébré comme il se doit. "Le 14 août, à 17 h, on organisera une conférence sur les saintes de Huy, avec Monseigneur Delville. À 18 h, se tiendra la messe solennelle de l’Assomption." La journée se terminera ensuite avec une réception ouverte à tous dans les jardins de la Sarte.