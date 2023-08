Bientôt des truites à la pêcherie du Roua, à Lantremange

La pêcherie du Roua, à Lantremange, organise le 15 août prochain son deuxième barbecue de l’amitié. Un rendez-vous très apprécié des habitants de Lantremange, qui se retrouveront autour d’un cochon à la broche dans le cadre idyllique des étangs du Roua. Une organisation de la pêcherie du Roua, et dont les bénéfices serviront à développer ses activités. "Nous avons trois étangs, indique Albert Gérard, amateurs de pêche et membre de l’ASBL pêcherie du Roua. L’argent gagné nous permettra notamment d’en remplir un de truites et ainsi permettre aux pêcheurs de repartir avec."